شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأولمبية تكشف التعليمات الخاصة بالبعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا اليوم، مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، تم خلاله شرح أخر التحديثات الطبية الصادرة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، وخطة عمل اللجنة الطبية المصرية خلال دورة الألعاب قبل السفر وخلال البطولة.

الاجتماع عقد بحضور الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن، والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل، والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل، وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية وجميع أفراد البعثة الطبية حصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدورات التي تمت خلال الفترة الماضية .

وحرصت اللجنة الطبية على الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان لتسهيل عمل البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية،

وشرح الدكتور حسن كمال أخر التعليمات الطبية والتحذيرات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتعلق بنظام المسحة الخاصة بفيروس كورونا ونظام التتبع المطبق، من خلال اللجنة المنظمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل فرد في البعثة المصرية، والذي سيتواجد على الهاتف الخاص بكل فرد .

وتم خلال الاجتماع عمل بعض التجارب شرح استخدام التطبيق الإلكتروني ونظام التسجيل عليه، ونظام التواصل بين اللجنة الطبية للبعثة وجميع المنتخبات المصرية.

وعرض رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ، جميع التحذيرات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة، حيث أن مخالفة التعليمات نتيجتها الترحيل مباشرة من اليابان، في ظل الاجراءات الطبية المشددة وغير المسبوقة والتي يتم تطبيقها لأول مرة.

وأكد الدكتور حسن كمال خلال الاجتماع، أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفر كافة الإمكانيات الطبية للبعثة ليكون مقر البعثة الطبية المصرية عبارة عن مستشفى مصغر داخل مقر البعثة لمواجهة كافة الظروف الطارئة، وتم الاستعانة بكل الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة التي تحتاج إليها البعثة المصرية في طوكيو ، وتوفير وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى سيتم تواجدها مع البعثة الطبية من أجل توفير احتياجات جميع أفراد البعثة .

وطلب رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من ممثلي الاتحادات والأجهزة الطبية للمنتخبات ضرورة تقديم احتياجات كل لاعب من الأدوات الطبية حيث أنه سيتم اصطحاب كافة الأدوات والاحتياجات من مصر.‏