شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار رجائى لاعبة الطائرة: تامر حسنى مطربى المفضل و هوايتى القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار رجائى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى أصحاب الجياد وسموحة سابقا، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتي المفضلة القراءة .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

باستا وايت صوص .

من هو فنانك المفضل ؟

ياسمين عبد العزيز .

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى .

إن لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

أشتغل فى البيزنس .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

بتجاهل المعاكسات .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

أمينة خليل .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟

شخص رياضى أفضل أو يكون بيتهم بالرياضة .