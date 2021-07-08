شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر أحد حلول الأهلى لأزمة "الجناح" فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني توظيف أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر المعار إلى سموحة في أكثر من مركز بعد عودته إلى قلعة الجزيرة بنهاية الموسم الحالي، بعد نجاحه في إثبات نفسه بتجربة الإعارة وتقديم مستويات قوية لفتت أنظار الجميع منذ بداية الموسم الحالي.

ويخطط موسيماني لتوظيف عبد القادر في مركز الجناح بخلاف إجادته اللعب في مركز صانع الألعاب، لاسيما وأن اللاعب يجيد اللعب على الأطراف والاختراق إلى عمق الملعب، بفضل مهاراته العالية في استلام الكرة والمراوغة بخلاف سرعاته التي تؤهله على التفوق في موقف واحد ضد واحد.

ويأتي تفكير موسيماني في توظيف عبد القادر بمركز الجناح لإيجاد حل لتباين مستوى لاعبي الجناحين بالأهلي بين الجيد والمتواضع في بعض الأحيان، في ظل بحثه عن جناح محلي بخلاف اهتمامه بضم جناح أجنبي في الصيف القادم.

وعانى الأهلي من تراجع مستوى الأطراف في منتصف الموسم مثل حسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد قبل أن يستعيدوا تألقهم في الفترة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وعقد موسيماني جلسة مع عبد القادر بعد مباراة سموحة أبلغه خلالها برغبته في استعادة اللاعب بالموسم المقبل بعد تألقه بقميص سموحة، وهو ما أكده فرج عامر رئيس النادي السكندري، والذي أكد أن المدير الفني للأهلي أبلغ عبد القادر بأنه سيعود للأهلي في الموسم المقبل.