الامارات | الأهلي المصري ليس جمعية خيرية.. تصريح قوي من موسيماني

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري ليس جمعية خيرية.. تصريح قوي من موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري إن ناديه "لا يملك رفاهية المنظمات الخيرية لتوزيع البطولات والنجوم، وعلى خصمنا إثبات نفسه"، وذلك قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقررة في 17 يوليو الجاري على ملعب محمد الخامس في لمغرب.

وأضاف موسيماني الباحث عن لقبه القاري الثاني بشعار الأهلي في تصريح نقله موقع بطولات المصري عن وسائل إعلام جنوب إفريقية: "على كايزر تشيفز أن يثبت بنفسه قدرته على استحقاق الفوز باللقب في المباراة إذا كانوا حقًا يريدون الحصول على نجمتهم الأولى على شعارهم".

وأوضح: "عندما يتعلق الأمر بذلك، هل أرغب في منح ميدالية إلى باكستر (مدرب كايزر تشيفز)، أم الاحتفاظ بها؟ أعتقد أنكم تعرفون الإجابة جيدًا".

ويسعى كايزر تشيفز إلى الفوز باللقب الثالث لدوري الأبطال في تاريخ جنوب إفريقيا بعد مواطنيه أورلاندو بايريتس 1995، صن داونز 2016، أما الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد البطولات فيتطلع إلى الفوز باللقب العاشر بعدما كان قد وضع النجمة التاسعة في النسخة الماضية إثر الفوز على غريمه الزمالك 2-1.

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