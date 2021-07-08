شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطط لمشاركة كهربا أساسيا أمام المقاولون وإراحة طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أكثر من سيناريو بشأن تشكيل الفريق الأحمر ضد المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري، لرغبته في تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه لمنحهم قسط كافي من الراحة قبل خوض نهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء.

ويخطط موسيماني لإراحة طاهر محمد طاهر في مباراة المقاولون الليلة على أن يمنح فرصة المشاركة الأساسية لمحمود كهربا، الذي تألق في الفترة الأخيرة خشية من تعرضه للإجهاد بسبب المشاركة المستمرة، والسيناريو الآخر هو استمرار طاهر في المشاركة الأساسية مع إراحته في مباراة المقاصة القادمة.

ويفضل موسيماني تطبيق سياسة التدوير في إطار ضيق قبل النهائي الإفريقي من خلال إراحة بعض اللاعبين وتجهيز البعض الآخر كما فعلها في خط الدفاع والوسط وذلك بعدما فضل استبعاد عمرو السولية من قائمة مباراة المقاولون لمنحه وقت أطول من الراحة قبل خوض المعترك الإفريقي.

ومن المتوقع أن يستمر محمد شريف في قيادة هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب على أن يتم سحبه في الشوط الثاني حال الاطمئنان على النتيجة مبكرا لمنحه قسط كبير من الراحة قبل مباراة كايزر تشيفز الهامة.

ومن المتوقع أن يعود بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي اليوم ضد المقاولون بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية ضد سموحة.