شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد شريف يهدد اتمام صفقة بيع مصطفى محمد لنادى جالاتا سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من محمد شريف نجم هجوم الأهلي أن اللاعب تلقى عرضا عن طريق أحد الوسطاء للانتقال لجالاتا سراي التركي بداية من الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن إدارة الأهلي تحدثت مع هداف الفريق وأكدت له رفضها مناقشة أى عروض قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب.

ويتمسك الأهلي ببقاء محمد شريف كونه هداف الفريق الأول في الوقت الحالي، إلا أن اللاعب أكد للوسيط أنه لن يرحل إلا بموافقة الأهلي.

وأصبح انتقال مصطفي محمد لجالاتا سراي بشكل نهائي مهددا حال نجاح الفريق التركى في ضم محمد شريف، في الوقت الذي يجد النادى التركى صعوبة بالغة في اقناع الأهلي بالإستغناء عن شريف، ما يدعم فرص مصطفي محمد في الانتقال نهائيا من الزمالك لجالاتا سراي بعد انتهاء فترة الاعارة.

ويحق لمسئولى جالاتا سراى التركى شراء مصطفى محمد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل طبقا للعقد المبرم بينهم وبين مسئولى الزمالك ، فى الوقت الذى أكد مصدر مسئول بالأهلى أن إدارة النادى التركى ربما تنتظر للإنتقالات الشتوية المقبلة للتعاقد مع مهاجم الأهلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بعد تمسك مسئولى ناديه بعدم التفريط فيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .