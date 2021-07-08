شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: دراجتك صحتك مبادرة رئاسة ذات قيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من مبادرة دراجتك صحتك للدراجات الكهربائية سيتم اليوم، لضمان استفادة أكبر عدد من الشباب بالمبادرة.

وقال صبحى خلال مؤتمر تسليم الدراجات إن الفكرة جاءت من خلال توجيهات من الرئيس السيسى خلال أحد المؤتمرات، فتم البدء فى تنفيذ التوجيهات

وطالب وزير الرياضة مت من مسئولى البنك الداعم للمبادرة تسهيل الإجراءات ليكون الشباب قادر على الحصول على الدراجة بسهولة، واختتم حديثه قائلا:" دراجتك صحتك مبادرة رئاسة لها قيمة "

وكان وزير الشباب والرياضة أعلن أنه سيتم تسليم 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، مقابل مبلغ 12 ألف جنيه سعر الدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وذلك انطلاقاً من دور الدولة في الحفاظ على صحه المواطن المصري ورفع معدلات اللياقه البدنيه، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأضاف صبحى أن الدراجة الكهربائية تعتبر أداة جيدة للحفاظ على اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنها تتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة و تعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم تاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلى في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السادات لكافه المواطنين .

وأضاف وزير الرياضة أن الدراجات الكهربائية تأتي ضمن المبادرة التي تتبناها الوزارة "دراجتك صحتك" ، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أسعار الدراجات الهوائية التي طرحتها الوزارة الفترة الماضية تراوح أسعارها ما بين 1900 جنيه و 2400 جنيه سعر وهو سعر أقل بنسبة 40% عن أسعار تلك الدراجات خارج المبادرة، وهو أسلوب تنتهجه الوزارة في دعم الدراجات الهوائية والكهربائية مساهمةً في نشرها بصورة أكبر داخل المجتمع.