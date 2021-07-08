شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب عماد النحاس فى 11 مباراة أمام الأهلى قبل صدام الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعباً مُتميزاً، بزغت نجوميته وترعرعت في قلعة الدراويش وصنع المجد في القلعة الحمراء رفقة الجيل الذهبي للأهلي بقيادة تريكة وبركات ومتعب وجمعة وشوقي ومعوض تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه.

بدأ عماد النحاس رحلته في التدريب بهدوء كما كانت تجربته الرائعة في المستطيل الأخضر كلاعب، قاد عدة أندية تدريجياً وفرض نفسه بشكل رائع على الساحة التدريبية دون أحاديث صاخبة أو مشاجرات مع هذا وذاك أو انتقاد حكم من أجل الحصول على "شو إعلامي".

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، حيث نجح في إعادة ذئاب الجبل للمشاركات الأفريقية بعد طول غياب .

وواجه النحاس الاهلى كمدرباً فى 11 مباراة ليصبح صدام الليلة هو اللقاء الثانى عشر بين الطرفين، وفاز النحاس مرة واحدة وتعادل مرة أيضاً وخسر 9 مواجهات، وسجلت فرق النحاس فى شباك الأهلى 8 أهداف بينما تلقت 25 هدفا.

الفوز الوحيد للنحاس على حساب الأهلى كان مع المقاولون العرب الموسم قبل الماضى بهدف دون رد، بينما كان التعادل الايجابى 1-1 حينما كان مدرباً للشرقية، وكان ذلك في الدور الثاني من موسم 2016-2017.

وانتهت أخر مباراة بين الأهلى والنحاس بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدور الاول لدوري هذا الموسم فى 21 يناير 2021 بالجولة التاسعة للمسابقة على استاد الاهلى والسلام، سجل ثلاثية المارد الاحمر طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومجدى أفشة، فيما سجل ثنائية ذئاب الجبل أيمن أشرف "هدف فى مرماه" وسيف الدين الجزيرى.