شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يجتمع بمندوبى الأندية لمناقشة بند رسوم التجاوز السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة الاجتماع بمندوبي أندية المراكز من الأول للثامن للدوري الممتاز رجال وسيدات، لمناقشة بند رسوم التجاوز.

وأرسل اتحاد السلة خطابًا إلى الأندية يشير فيه إلى أن الاجتماع جاء بناءً على طلب بعض أندية الدورى العام الممتاز "أ" الاجتماع مع الدكتور مجدي أبو فريخة وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بند رسوم التجاوز في الدوري العام.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا موعدًا للاجتماع مع مفوضي الأندية، لمناقشة بند رسوم التجاوز الخاصة بلائحة حماية الدوري في قاعة المؤتمر الصحفي باستاد القاهرة.