شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محطات + تعثر الأهلى فى مباراتين = الزمالك بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أمام فريق الزمالك 7 مباريات فقط للوصول لخط النهاية في مسابقة الدوري، هذا الموسم بعدما خاض الفريق 27 مباراة من أصل 34 يخوضها كل فريق في الدوري هذا الموسم، ورغم استمرار الزمالك علي صدارة الدوري لعدة أسابيع، إلا أن حسم لقب الدورى لصالح أبناء ميت عقبة يحتاج مزيدا من التركيز في ظل صعوبة المباريات المقبلة للفريق.

الزمالك يتبقي له مواجهات أمام كل من: غزل المحلة والاتحاد السكندري والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وفي حال تحقيق الفوز في المباريات السبعة المقبلة، فإن الفريق سينتظر تعثر الأهلي ليحصل رسميا علي لقب الدوري الغائب منذ 2015، حيث يحتاج الزمالك لخسارة الأهلي مباراة أو التعادل مباراتين مع فوز الأبيض في جميع مبارياته المقبلة ليحسم الدوري رسميا.

فريق الزمالك يحقق أرقاما مميزة في الدوري هذا الموسم، حيث خاض الفريق 27 مباراة نجح في تحقيق الفوز خلال 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.

ويحتل دفاع الزمالك المركز الثاني من حيث قوة الدفاع في الدوري، حيث استقبلت شباكه 18 هدفا في 27 مباراة، في المقابل فإن الأهلي صاحب أقوي دفاع حيث دخل مرماه 16 هدفا، لكن في 21 مباراة فقط قبل مواجهة المقاولون اليوم، ويتبقي للأهلي 6 مباريات مؤجلة ليتساوي مع الزمالك في عدد المباريات التي خاضها كل فريق حتي الآن، وهو ما يجعل فرص حفاظ الأهلي علي أقوي دفاع ضعيفة إذ إن الفارق بين الأهلي والزمالك هدفين فقط.

في سياق مختلف، يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ملفا كاملا عن فريق الكرة الأول، تمهيدا لتسليمه الي إدارة النادي عقب عودة الفريق للتدريبات والمقرر لها 16 يوليو الجاري، حيث منح الجهاز الفني راحة لمدة 11 يوم للاعبي الفريق عقب تأجيل لقاء المحلة الي 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويتضمن تقرير كارتيرون المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، كل ما يخص فريق الكرة واللاعبين وملاحظاته عن الفترة الماضية والصعوبات التي يواجهها الفريق حتي تتمكن اللجنة من حلها في ظل الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه لجنة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لفريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون.