شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ثانى أفضل دفاع فى الدورى بفارق هدفين عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويعود فريق الزمالك للتدريبات استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وهي المباراة التي يعتبرها الكثير من عشاق الزمالك " صعبة " نظرا لأن المنافس تسبب في فقدان الزمالك 3 نقاط بعدنا تغلب عليه في مباراة الدور الأول 2/1.

وقبل دخول الفريق في الاستعداد للمباراة، فان فريق الزمالك يحقق أرقاما مميزة في الدوري هذا الموسم ، حيث خاض الفريق 27 مباراة نجح في تحقيق الفوز خلال 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.

ويحتل دفاع الزمالك المركز الثاني من حيث قوة الدفاع في الدوري حيث استقبلت شباكه 18 هدف في 27 مباراة، في المقابل فان الأهلي صاحب اقوي دفاع الذي دخل مرماه 16 هدفا ولكن في 21 مباراة فقط قبل مواجهة المقاولون اليوم، ويتبقي للأهلي 6 مباريات مؤجلة لكي يتساوي مع الزمالك في عدد المباريات التي خاضها كل فريق حتي الآن، وهو ما يجعل فرص حفاظ الأهلي علي أقوي دفاع ضعيفة لان الفارق بين الأهلى والزمالك هدفين فقط.

في سياق مختلف يقوم حاليا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتجهيز ملف كامل عن فريق الكرة الأول ، تمهيدا لتسليمه الي إدارة النادي عقب عودة الفريق للتدريبات والمقرر لها 16 يوليو الجاري، حيث منح الجهاز الفني راحة لمدة 11 يوم للاعبي الفريق عقب تأجيل لقاء المحلة الي 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويتضمن تقرير كارتيرون المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، كل ما يخص فريق الكرة واللاعبين وملاحظاته عن الفترة الماضية والصعوبات التي يواجهها الفريق حتي تتمكن اللجنة من حلها في ظل الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه لجنة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لفريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون.