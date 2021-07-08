شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ساخنة بين أشرف عامر ولاعبو الإنتاج الحربى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى على زيارة معسكر فريقه قبل مواجهة بيراميدز الليلة، حيث عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بحصد النقاط الثلاث، محذراً من خطورة التهاون والتقصير، لاسيما مع اقتراب الأمتار الأخيرة للمسابقة.

وشدد رئيس الانتاج الحربى على لاعبيه أن النادى لم يتلق عروضا رسمية لأى لاعب، بل إنه لن يوافق على رحيل أى لاعب عقده مستمر مع الفريق حتى فى حال هبوط الإنتاج للقسم الثانى، حتى يقاتل اللاعبون للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار فى الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للبقاء في الدوري الممتاز، مؤكداً أن الفوز على بيراميدز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة لإستكمال رحلة الانتفاضة بالمسابقة.

ويغيب عن الإنتاج في مباراة اليوم حميد ماو بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة، بجانب محمد طلعت مهاجم الفريق المستبعد بقرار من أحمد كشرى بعد اعتراضه على الجهاز الفني في المواجهة الأخيرة بسبب استبداله.