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سعرها 12 ألف جنيه.. شاهد الدراجات الكهربائية قبل تسليمها بمبادرة دراجتك صحتك

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القاهرة - سامية سيد - حصل"الخليج 365" على صور الدراجة الكهربائية المقرر توزيعها على المستفيدين من مبادرة دراجتك صحتك، التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية. 

 

ويصل سعر الدراجة إلى 12 ألف جنيه، يتم تقسيطها لمدة عام، بواقع ألف جنيه شهريا، مساهمة ودعما فى نشر وسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة وتوفر الوقت والجهد.

 

 

وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تسليم 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، مقابل مبلغ 12 ألف جنيه سعر الدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وذلك انطلاقاً من دور الدولة في الحفاظ على صحه المواطن المصري ورفع معدلات اللياقه البدنيه، وتوسيع قاعدة الممارسة

 

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وأضاف صبحى أن الدراجة الكهربائية تعتبر أداة جيدة للحفاظ على اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنها تتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة و تعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم تاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلى في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السادات لكافه المواطنين .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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