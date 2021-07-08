شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس الأولمبية" يكشف حقيقة تأجيل موعد انتخابات الاتحادات والأندية: تصريحات قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ما تردد خلال الساعات الماضية من أنه صرح بتأجيل انتخابات الاتحادات والأندية الرياضة المقررة العام الجاري، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرياضة المصري واللوائح المنظمة للعمل بالأندية والاتحادات الرياضية.

وقال المهندس هشام حطب، انتخابات الاتحادات الرياضية والأندية في موعدها طبقا لما هو منصوص عليها وينظمها قانون الرياضة واللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية.

وأضاف المهندس هشام حطب: ما تردد خلال الساعات الماضية عبارة عن تصريحات سابقة من العام الماضي عندما تم تأجيل انتخابات الأندية والاتحادات بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتم إعادة نشرها مرة أخرى ولم تصدر نهائيا خلال الفترة الحالية والهدف منها إثارة بلبله.

وشدد المهندس هشام حطب، اللجنة الأولمبية تحترم قانون الرياضة وتحترم اللوائح الخاصة بالاتحادات والأندية وتحترم قرارات الدولة المصرية والتي يعمل الجميع وفقا لها ووفقا لما هو في صالح الرياضة المصرية وحتى الآن انتخابات الاتحادات والأندية في موعدها كما هي.