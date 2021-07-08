شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مجدى عبد الغنى.. وزير الرياضة يزور منتخب ناشئات اليد بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة منتخب ناشئات اليد مواليد 2004 خلال المعسكر التدريبى الذى يقيمه المنتخب بالمركز الأولمبى بالمعادى، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة.

ورافق صبحى خلال الزيارة مجدى عبدالغني نجم الأهلى والمنتخب السابق، والذى يتواجد بالمركز لحضور مؤتمر توزيع الدراجات الكهربائية التى توزعها الوزارة على المستفيدين من مبادرة دراجتك صحتك .

كما شهد صبحى المؤتمر لقاء بالشباب المصرى الذى شارك فى منتدى الشباب الروسى المصرى، والذى أوفدته الوزارة الشهر الماضى لروسيا.