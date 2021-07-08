شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على تجديد إعارة فخرى ورشوان فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأي داخل النادي الأهلي على تجديد إعارة ثنائي الفريق الأحمر المعار لفريق البنك الأهلي محمد فخري وشادى رضوان، فى ظل صعوبة عودة الثنائي لصفوف الأهلي فى الموسم المقبل، بسبب عدم وجود أماكن كافية في قائمة الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

ولم يشارك فخري ورضوان مع البنك الأهلي منذ الانتقال إليه مطلع الموسم الحالي، إلا في أوقات قليلة وظلا حبيسي الدكة، الأمر الذي يجعل عودتهما للقلعة الحمراء صعبة، لاسيما أنهما لم يقدما أوراق اعتمادهما التي تسهل عودتهما للأهلي في الصيف.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد إعارة فخري ورضوان لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماتهما في الموسم المقبل، لاسيما مع صعوبة حصولهما على فرصة حال بقائهما في قلعة الجزيرة.

ويفضل الأهلي إعارة أكبر عدد من اللاعبين الصاعدين على أن يعودوا للفريق الأحمر مكتسبين الخبرات التي يفتقدونها بشأن اللعب وسط الكبار ولتكرار نجاح تجارب الإعارات كما حدث مع أكثر من لاعب مثل محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي.