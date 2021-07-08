شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يسلم تقريرا كاملا عن فريق الزمالك لإدارة النادى عقب الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ملفا كاملا عن فريق الكرة الأول، تمهيدا لتسليمه إلى إدارة النادي عقب عودة الفريق للتدريبات المقرر لها 16 يوليو الجاري، حيث منح الجهاز الفني راحة لمدة 11 يوم للاعبي الفريق بعد تأجيل لقاء المحلة إلى 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ويتضمن تقرير كارتيرون المنتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة، كل ما يخص فريق الكرة واللاعبين وملاحظاته عن الفترة الماضية والصعوبات التي يواجهها الفريق حتي تتمكن اللجنة من حلها في ظل الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه لجنة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لفريق الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

من ناحية أخرى علق طارق جبريل، المدير المالي لنادي الزمالك، على العرض المقدم لنجم الفريق يوسف أوباما قائلا: "سمعنا عن عروض مقدمة لجميع اللاعبى وبأرقام كبيرة، وكل هذه الأخبار 90% ليست صحيحة، لاعبو الزمالك ملتزمون بعقودهم ومستعدون للتجديد".

وأضاف جبريل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "التفاوض مع أشرف بن شرقي وصل لمرحلة الاتفاق المبدئي، وهناك حديث مُبشر، وبعد عودته من الإجازة سنتحدث في الأمر، عندما يوقع اللاعب سنعلن لأنه لم يحدث اتفاقًا نهائيًا حتى الآن".

وأكمل المدير المالي للزمالك: "فاروق جعفر وحسين السيد يعملون على ملف التجديد بشكل جيد، وأطمئن جمهور الزمالك أننا نسير بخطوات ثابتة".

وأضاف جبريل: "بالنسبة لساسي، كل واحد يمشي في الاتجاه الذي يريده، وكل واحد حر، من المحزن أن يتلاعب ساسي بمشاعر جماهير الزمالك".

وختم: "منتظرين رجوع المغربي أشرف بن شرقي، من إجازته للحديث عن تجديد التعاقد، وهناك أخبار سعيدة في انتظار جماهير الزمالك بخصوص تجديد التعاقد مع أشرف بن شرقي، وسنعلن تفاصيل التعاقد مع أي لاعب مثلما أعلنا عن تجديد عقدي الونش وزيزو".