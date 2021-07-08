موسيماني: إذا لم تفز مع الأهلي بالدوري وأفريقيا عليك البحث عن مكان آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على موقفه في حال عدم الفوز بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر.

وقال موسيماني خلال تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي لاتحاد صحفيين كرة القدم الجنوب أفريقي :"في الأهلي إذا لم تفز بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا عليك البحث عن مكان آخر".

وتابع :"لهذا السبب أنا هنا، وأنا على حافة الهاوية".

وواصل :"واجهت ذلك الأمر عندما كنت في جنوب أفريقيا، إذا لم تحقق الدوري مع صنداونز قد تتم إقالتك".

وأكمل :"لا أعلم في جنوب أفريقيا إذا لم تحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، هذه البطولة مختلفة تمامًا وصعبة للغاية".

وتحدث موسيماني خلال تصريحاته عن فريق كايزر تشيفز :"لديهم الإصرار لنرى ماذا حدث لهم أمام سيمبا والوداد البيضاوي المغربي من أجل الوصول للنهائي".

الأهلي في مسابقة الدوري يحتل الترتيب الثاني بـ45 نقطة من 21 مباراة، حيث يبتعد المارد الأحمر عن الزمالك بفارق 16 نقطة إلا أن الفريق الأبيض خاض 27 مباراة.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيكون أمام الأهلي مهمة من أجل الحفاظ على اللقب القاري من خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في 17 من الشهر الجاري.