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أول تعليق من راموس بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

علق سيرجيو راموس، على انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد راموس مع بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه الإسباني على التجديد ليرحل رسميا ويصبح لاعب حر.

وأعلن باريس سان جيرمان، صباح اليوم الخميس، انضمام راموس إلى صفوف النادي الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هنا أفضل مكان لمواصلة الحلم، وأفضل مكان لمواصلة الانتصارات، سوف نقاتل بكل ما لدينا من أجل تحقيق كل الألقاب".

صفقة راموس إلى باريس هي الثالثة للنادي الباريسي الذي سبق وأتم تعاقده مع جورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي.

جدير بالذكر أن راموس حقق 22 بطولة مع النادي الملكي، بواقع 5 بطولات دوري إسباني، 4 ، 4 كؤوس سوبر إسباني، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، لقبي كأس ملك إسبانيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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