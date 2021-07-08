موسيماني موجهًا رسالة لكايزر تشيفز: الأهلي ليس جمعية خيرية لتوزيع البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة إلى فريق كايزر تشيفز قبل النهائي المرتقب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب.

موسيماني قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد صحفيين كرة القدم الجنوب أفريقي :"الأهلي ليس جمعية خيرية لتوزيع النجوم، كما قلت على كايزر تشيفز إثبات أنفسهم أمامنا".

وأضاف :"هذه المباراة ستكون بمثابة دافع كبير نظرًا لوصول ثلاثة أندية من جنوب أفريقيا للمباراة النهائية بعد أورلاندو بايرتس وصنداونز وكايزر تشيفز".

وتابع :"إذا نظرت الجانب الآخر من الموضوع فمن الجيد أن يفوز فريق جنوب أفريقي بالبطولة، لكن أعتقد أنكم تعرفون الإجابة فيما يريد الفوز باللقب".

واستطاع بيتسو موسيماني أن يقود الأهلي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بها في النسخة الماضية على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة (2-1).

الأهلي هذه النسخة يأمل من الحصول على اللقب الأفريقي العاشر بعد الوصول لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (4-0).

ومن المقرر أن تقام موقعة نهائي دوري الأبطال في 17 من الشهر الجاري على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".