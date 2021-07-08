رسميًا.. راموس ينتقل لباريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صباح اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وكان نادي ريال مدريد أعلن مؤخرًا عن رحيل راموس في الصيف الحالي بعد نهاية عقده رفقة الفريق الملكي حيث قضى مع النادي العاصمي 16 عامًا.

وبحسب ما جاء في بيان نادي العاصمة الفرنسية باريس، فإن راموس وقع على عقد حتى عام 2023 لتكون هذه الصفقة الثالثة لباريس.

ومن المقرر أن يحصل راموس على راتب قدره 15 مليون يورو في الموسم بحسب ما جاء في وسائل إعلام فرنسية.

واستطاع نادي باريس سان جيرمان أن يدعم صفوفه حتى الآن من خلال التعاقد مع جيرجينو فينالدوم من ليفربول في صفقة انتقال حر، وأشرف حكيمي من إنتر ميلان.

صفقة راموس لن تكون الأخيرة حتى الآن، حيث اقترب النادي العاصمي من التعاقد مع حارس ميلان ومنتخب إيطاليا الحالي جيانلويجي دوناروما حيث ستكون هذه الصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع "الروسينيري".

ويأمل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي في قيادة مشروع باريس للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعد عدة محاولات سابقة، إلى جانب عودة الفريق للحصول على لقب الدوري الفرنسي بعد خسارة اللقب من أمام ليل.