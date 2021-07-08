كيف علقت صحف أوروبا على تأهل إنجلترا "الجدلي" لنهائي يورو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت صحف أوروبا خاصة الإنجليزية والإيطالية، الضوء على تأهل المنتخب الإنجليزي التاريخي إلى نهائي أمم أوروبا لأول مرة، بعد إقصاء الدنمارك في الوقت الإضافي من المباراة.

والتقى المنتخبان على ملعب ويمبلي، وانتهى الوقت الأصلي بهدف لكل منتخب؛ لتمتد المباراة للوقت الإضافي، ويحسم المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل إلى النهائي، من متابعة لركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل حول مدى صحتها.

وسدد هاري كين ركلة الجزاء في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول، تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، قبل أن تعود مرة أخرى للمهاجم الإنجليزي الذي أسكنها الشباك.

تأهُل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي يورو هو النهائي الثاني في تاريخ الأسود الثلاثة، بعد فوزه بكأس العالم 1966 على أرضه متفوقًا على منتخب ألمانيا 4-2 بعد التمديد.

وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين الصحف الأوروبية حول تأهل إنجلترا التاريخي وركلة الجزاء التي أثارت الجدل:

ميرور: "أخيرًا.. بعد 55 سنة من المعاناة"

وضعت الصحيفة الإنجليزي، صورة كبيرة لفرحة لاعبي المنتخب الإنجليزي بعد تسجيل هدف الفوز.

واشارت الصحيفة إلى احتفال لاعبي إنجلترا بزميلهم هاري كين الذي سجل هدف الفوز، وعادل جاري لينكر؛ ليصبح هداف إنجلترا في البطولات الكبرى (يورو+كأس العالم) بـ10 أهداف.

ذا صن: "الأسود الثلاثة إلى نهائي يورو"

وتصدر هاري كين غلاف الصحيفة، وكتبت "ربما هذا أفضل شعور في العالم".

ليكيب: "هابي كين"

ماركا: "تأهل جدلي لإنجلترا"

واهتمت الصحيفة الإسبانية بتأهل منتخب إنجلترا لنهائي أمم أوروبا بعد الفوز على الدنمارك 2-1 في نصف النهائي.

سبورت: "إنجلترا إلى نهائي يورو"

موندو ديبورتيفو: "هاري كين يحسم في ويمبلي"

كما كان للصحف الإيطالية ردة فعل على تأهل المنتخب الإنجليزي، حيث سيلتقي الثنائي في مباراة النهائي يوم الأحد المقبل.

لاجازيتا ديلو سبورت: "لنحصل على الكأس"

وقالت الصحيفة الإيطالية: "سنواجه إنجلترا في نهائي يوم الأحد في ويمبلي.. لنحصل على الكأس".

كوريري ديلو سبورت: "كرتان على أرض الملعب وركلة جزاء غير موجودة"

وعلقت الصحيفة قائلة: "خسرت الدنمارك في الوقت الإضافي.. ويحتاج ساوثجيت إلى مساعدة الحكم للوصول إلى النهائي".

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