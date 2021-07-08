لماذا سيشجع مورينيو انجلترا أمام ايطاليا في نهائي يورو 2020؟

تحولت أمنية، مدرب نادي روما، جوزيه مورينيو، إلى واقع حقيقي، حيث كان يرغب المدرب البرتغالي في وصول منتخبي انجلترا وايطاليا إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020“.

وقال مورينيو في تصريحات سابقة نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “أتمنى رؤية منتخبي انجلترا وايطاليا في النهائي”.

قبل مواجهات دور الستة عشر، من عمر البطولة الأوروبية، وبالتحديد يوم 29 يونيو، كتب السبيشل وان في صحيفة “التايمز”: أن مواجهة ايطاليا أمام انجلترا هو “النهائي المثالي” بالنسبة له”.

حيث قال البرتغالي: “أشعر بالارتباط بايطاليا لأنني، كمدرب لروما، لدي لاعبون في ذلك المنتخب الوطني، أتمنى الأفضل لليوناردو سبينازولا، الذي كان يلعب بشكل جيد للغاية، وبريان كريستانتي على مقاعد البدلاء “.

وأكمل: “مواجهة ايطاليا ضد انجلترا في النهائي سيكون السيناريو المثالي بالنسبة لي، وأنا من مشجعي انجلترا الآن، أحب الكرة الإنجليزية بكل تفاصيلها، كما أتمني أن يحصل هاري كين على الكأس فهو قائد عظيم ويستحق أن يتوج مع منتخب بلاده بلقب كبير.

وتأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلب مساء أمس على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي منتخب الأسود الثلاثة مع منتخب الأتزوري يوم الأحد على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة يورو 2020.

والجدير بالذكر أن، مورينيو بدأ فترة عمله في روما، وكان المدرب البرتغالي قد وصل إلى العاصمة يوم 2 يوليو، على أن ينطلق الموسم التحضيري للجيالوروسي يوم الثلاثاء 6 يوليو.