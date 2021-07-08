قبل نهائي كوبا أمريكا | بالأرقام.. من الأفضل ميسي أم نيمار؟

سيشهد فجر يوم الأحد موقعة نارية للغاية بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في منافسة على كأس كوبا أمريكا ، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ماراكانا، بلقاء يعتبره الكثير من عشاق كرة القدم “أقوى كلاسيكو” في العالم على صعيد المنتخبات.

تأهل المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور، بعد الإطاحة بمنتخب كولومبيا بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، بينما تمكن المنتخب البرازيلي من الفوز على بيرو في الدور ذاته.

المباراة النهائية في بطولة كأس كوبا أمريكا، تحمل ميزة خاصة، حيث ستجمع بين أغلى لاعب في العالم، النجم البرازيلي نيمار، والأسطورة الأرجنتينية، ميسي، الذي يحلم بتحقيق أول لقب دولي له مع منتخب “التانجو” قبل أن تشارف مسيرته مع منتخب بلاده على الانتهاء.

تشير الإحصائيات خلال البطولة، أن ليونيل ميسي يتفوق على نيمار وذلك قبل خوض المباراة النهائية، إذ سجل قائد البلوجرانا بقميص المنتخب الأرجنتيني هدفًا كل 60 دقيقة، بينما يسجل نيمار هدفًا كل 90 دقيقة.

وشارك ليونيل ميسي في 9 أهداف من أخر 11 هدف لمنتخب بلاده، بينما نيمار شارك في 5 أهداف من أخر 12 هدف لمنتخب بلاده.

خلال البطولة، قام ليونيل ميسي بالتسديد على المرمى في 27 مرة، بينما سدد نيمار 22 مرة.

أكمل ليونيل ميسي 33 مراوغة بمعدل 5.5 مراوغة في المباراة الواحدة، بينما أكمل نيمار 26 مراوغة بمعدل 5.2 مراوغة في المباراة الواحدة.

الجدير بالذكر أن، مواجهة فجر يوم الأحد ستكون هذه المباراة السادسة، التي يتقابل فيها ميسي أمام نيمار، حيث فاز الأرجنتيني في مباراتين، واستطاع أيضًا البرازيلي في تحقيق الفوز في مباراتين، واستحوذ التعادل بينهما في مباراة وحيدة.