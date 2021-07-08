الزمالك ينتظر عودة بن شرقي لتجديد عقده

تنتظر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عودة جناح الفريق الدولي المغربي أشرف بن شرقي، من بلاده، لعقد الجلسة النهائية من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وانضم بن شرقي لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي 2019 قادمًا من نادي الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم، وينتهي عقده في صيف 2022، كما يحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لناديه.

وعقد الزمالك جلسة مبدئية مع اللاعب بحضور وكيله ورئيس الزمالك حسين لبيب وعضو اللجنة حسين السمري ومستشار النادي فاروق جعفر، عقب عودته من معسكر بلاده خلال التوقف الدولي الأخير، اتفق خلالها الطرفان على الخطوط العريضة في العقد الجديد.

واستغل بن شرقي فترة الراحة التي حصل عليها فريق الكرة بالزمالك لمدة 11 يومًا بداية من الإثنين الماضي، وسافر إلى بلاده للراحة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد العودة.

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع اللاعب ووكيله، عقب عودته من المغرب، لتجديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى مع جود حملة إعلانية يشارك فيها اللاعب لإحدى الشركات بجوار أحمد سيد زيزو الذي مدد عقده منذ أسابيع.

ويعتبر بن شرقي من أهم لاعبي الفريق بالنسبة للجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، الذي يعول عليها كثيرًا في المباريات، خاصة وأن المغربي يتصدر ترتيب هدافين الأبيض برصيد 12 هدف، وينافس على لقب هداف الدوري المصري مع متصدر الترتيب أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدف.