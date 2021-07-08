النصر السعودي يحسم مصير البرازيلي بيتروس

حسمت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقفها تجاه اللاعب المحترف البرازيلي بيتروس، خلال الميركاتو الصيفي 2021، سواء باستمراره أو رحيله، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وانضم البرازيلي بيتروس إلى صفوف النصر قادمًا من ساوباولو، في الميركاتو الصيفي 2018 ، ويُعد من العناصر الرئيسية في الفريق، وقد خاض معه 26 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.

وأكدت إدارة النصر أن بيتروس باق مع الفريق في الموسم الجديد ويحظى بأهمية كبيرة من الجهاز الفني للفريق بقيادة مواطنه مانو مينيزيس، وأنه يعتبر أحد الأسماء المهمة للعالمي، حسبما ورد بصحيفة الرياض السعودية.

ووصل اللاعب مساء الأمس الأربعاء، مقر معسكر النصر في بلغاريا وسبقه الجهاز الفني ومساعدوه بقيادة البرازيلي مانو مينيز، وذلك تأهباً لانطلاقة المعسكر والمقرر له يوم السبت المقبل؛ فيما سيجري اليوم الخميس اللاعبون المتواجدون في الرياض المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

ووافقت إدارة النصر على إعارة اللاعب الشاب باسل السيالي لنادي الطائي الصاعد حديثاً لدوري المحترفين لمدة موسم وهو اللاعب الثاني الذي تتم إعارته من الفريق بعد ذهاب الحارس نواف العقيدي لنادي الفيحاء، كما أن أندية الرائد والتعاون هي الأخرى ترغب في كسب خدمات مهاجم الفريق عبدالفتاح آدم لمدة موسم واحد بمقابل مادي.