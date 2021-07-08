صراع ثلاثي بين يوفنتوس وتوتنهام وارسنال على ضم لاعب برشلونة

بات اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش في طريقه للرحيل عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

بيانيتش على تواصل مستمر مع برشلونة من أجل إنهاء رحلته داخل “كامب نو”، في أقرب وقت ممكن، إذ يرفض الانضمام إلى قائمة الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن اللاعب سيغادر برشلونة فقط على سبيل الإعارة وهناك إحتمالية لمشاهدة اللاعب في الدوري الإيطالي أو الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.

يتنافس كل من يوفنتوس، آرسنال وتوتنهام في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل التوقيع مع لاعب برشلونة.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن انتقال بيانيتش ليوفنتوس يعد هو الخيار الأول أمام اللاعب البوسني، إذ قام اللاعب بإبلاغ وكيل أعماله بهذا الأمر، خصوصًا وأن لاعب خط الوسط يمتلك علاقة رائعة مع مدرب البيانكونيري، ماسيليمانو أليجري.

يوفنتوس يتأخر قليلًا في المفاوضات بسبب أن هناك العديد من اللاعبين يجب أن يخرجوا أولًا من الفريق، من أجل التعاقد مع بيانيتش.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أن بيانيتش يدخل دائرة اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي، وذلك منذ بضعة أسابيع، كما أن آرسنال انضم مؤخرًا لسباق التعاقد مع لاعب خط الوسط.

والجدير بالذكر أن، رغبة نادي برشلونة أن يرحل بيانيتش على سبيل الإعارة لمدة موسمين، حتى لا يتعرض الفريق لخسارة أموال طائلة من خروج اللاعب بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي 2021.