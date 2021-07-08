الميركاتو الصيفي 2021 | عودة تشيلسي لمفاوضات هالاند بعرض خيالي يصدم ريال مدريد

تعرض نادي ريال مدريد إلى ضربة محتملة في سعيه طويل الأمد لضم الشاب إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند إلى صفوفه، حيث زعم موقع جول بنسخته العالمية، أن نادي تشيلسي سينافس النادي الإسباني، إذ يسعى في تقديم عرضًا خياليًا، للحصول على توقيع المهاجم النرويجي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وخطف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، أنظار العديد من الأندية الأوروبية، بسبب أدائه المتميز، منذ انضمامه لفريق بوروسيا دورتموند شهر يناير من عام 2020.

ويضع نادي ريال مدريد المهاجم النرويجي صاحب الـ21 عامًا، على رأس صفقات النادي المتوقعة في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم الخط الهجومي في المستقبل، وذلك بناءً على ترحيب دورتموند بفتح باب المفاوضات.

َوقدم هالاند عروضا قوية ومثيرة خلال الموسم الماضي، رفقة ناديه بوروسيا دورتموند، إذ سجل 41 هدفاً في 41 مباراة، مما جعل العديد من الأندية الأوروبية تفعل ما بوسعها من أجل التعاقد معه.

وبحسب موقع “جول”، فإن نادي تشيلسي يتسعد لتقديم عرضاً يصل إلى 175 مليون يورو من أجل التعاقد مع إيرلينج هالاند في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال الموقع نفسه:” أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم مهاجم من طينة الكبار، حيث وضع أمامه الثنائي إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي للتعاقد مع واحداً منهم، ويبدو أن الهداف النرويجي هو الاختيار رقم واحد بالنسبة للبلوز”.

وأضاف الموقع:” أن تشيلسي لدية قناعة خاصة بالعرض الخيالي الذي سيقدمه، حيث يدرك أن فريق بوروسيا دورتموند لن يكون قادراً على رفض هذا العرض المثير، لذلك يتوقع البلوز حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن، المنافسة تشتعل على ضم إيرلينج هالاند، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لعل أبرز هذه الأندية ريال مدريد وتشيلسي إضافة إلى برشلونة بجانب بعض الاهتمامات الأخرى.