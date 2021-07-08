صفقات بيراميدز | تجميد المهدي سليمان والبحث عن بديل للشناوي

استقر مسئولو نادي بيراميدز، على التعاقد مع حارس مرمى خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد إصابة الحارس أحمد الشناوي.

وتعرض أحمد الشناوي للإصابة في مباراة بيراميدز وإنبي الماضية، اضطر على اثرها مغادرة الملعب في الدقيقة 30، ومنحه الجهاز الطبي راحة لمدة ٤٨ ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واستبعد المدير الفني لبيراميدز اليوناني تاكيس جونياس، الحارس المهدي سليمان من قائمة مباراة اليوم الخميس أمام الإنتاج الحربي، لأسباب فنية، وقرر استدعاء الحارس الصاعد عبد الرحمن أيمن بدلًا منه بجوار شريف إكرامي.

وتصر إدارة بيراميدز على تجميد المهدي سليمان، بعد أزمته معها مؤخرًا وهجومه الأخير على زميله شريف إكرامي والجهاز الفني، رغم الصلح الذي تم بينه وبين الإدارة وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وتبدأ إدارة بيراميدز رحلة البحث عن حارس مرمى خلال الميركاتو الصيفي 2021، ولكن بعد أن يعلن الجهاز الطبي نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال الساعات المُقبلة، بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي، ومعرفة مدة غيابه.