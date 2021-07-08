صفقات الاتحاد | راتب ومدة عقد إيجو كورنادو مع العميد

نجحت إدارة نادي اتحاد جده في التعاقد رسميًا مع صانع ألعاب الشارقة الإمارتي البرازيلي إيجور كورنادو، خلال الميركاتو الصيفي 2021؛ لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعلن الاتحاد عن تفاصيل الصفقة الجديدة التي انضمت لقلعة العميد، إذ أعلن تعاقده مع الجوهرة البرازيلية على مواقع التواصل الإجتماعي دون الكشف عن أي تفاصيل، وتتساءل الجماهير الاتحاده عن قيمة اللاعب ومدة العقد.

ويتقاضى البرازيلي إيجو كورنادو 10 مليون يورو تقريبًا، لمدة موسمين بواقع 5 ملايين يورو في الموسم الواحد، بينما يحصل نادي الشارقة الإماراتي على نحو 10 ملايين دولار، ليصل إجمالي الصفقة إلى نحو 81 مليون ريال سعودي، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وضمنت إدارة نادي الاتحاد بندًا في العقد يمنحها أفضلية التمديد لموسم ثالث حال رغبتها، وهي نقطة الخلاف مع البرازيلي، إذ كان يرغب اللاعب على التوقيع لمدة 3 مواسم، مما أخر إعلان الصفقة.

ومرت الصفقة بمراحل عدة قبل أن يتم التوقيع رسميًّا، حيث كان يرغب كورنادو في التوقيع لثلاثة مواسم، إلا أن الإدارة أصرت على موسمين مع أفضلية التجديد، ومن ثم اختلف الاتحاديون في المرحلة الثانية مع نادي الشارقة في بعض البنود التي تخص الناديين حول الصفقة، ونجح الناديان في الاتفاق.