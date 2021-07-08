بحركة غير مفهومة.. باريس سان جيرمان يحذف نبأ تعاقده مع راموس!

آثار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل، بحركة غريبة وغير مفهومة، إذ قام النادي العاصمي بحذف خبر تعاقده الرسمي، مع قائد ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، سيرجيو راموس من على موقعه النادي.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس، لينضم إلى ملعب الأمراء، لكن النادي العاصمي عاد بعد ذلك ليحذف الخبر من موقعه الرسمي.

وبحسب البيان المختصر الصادر من داخل النادي الفرنسي، فإن التعاقد تم رسميًا، وسيرخيو راموس سيرتدي رقمه التقليدي (4) مع الفريق”، لكن هذا الخبر تم حذفه في وقت لاحق من موقع النادي لأسباب مجهولة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن راموس، وصل بالفعل إلى العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.

ومن جانبه، أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، على أن راموس، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر أمس الأربعاء، تمهيدا لانضمامه للفريق الفرنسي.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أكمل سيرخيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو 2023″.

وكان راموس البالغ عمره 35 عامًا، أعلن نهاية الشهر الماضي رحيله عن ريال مدريد بعد نهاية عقده.