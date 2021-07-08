شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن شوقى غريب: مدرب محنك وصنايعى وسيكون الحصان الأسود للأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى سيكون الحصان الأسود لأوليمبياد طوكيو، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"شوقى غريب مدرب محنك وصنايعى ولديه أفكار كروية متميزة، وواثق أنه هيكون مفاجأة أوليمبياد طوكيو، وقد يكون الحصان الأسود للبطولة".

ويضيف أيمن يونس:" شوقى غريب معاه جيل متميز من اللاعبين فى كل المراكز ونثق فيهم وفى قدراتهم الفنية خاصة بعد تميزهم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر والتى حصدوا لقبها بأداء جميل".

ويخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، غدا الخميس، مرانه الثانى بمعسكره المفتوح استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة أسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، على أن يكون المعسكر مفتوحا اليوم وغدا، قبل أن يتم غلق المعسكر بداية من الجمعة وحتى موعد السفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، ماعدا لاعبى الأهلى الستة وهم محمد الشناوى وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.