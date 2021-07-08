شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى ينتظم اليوم فى معسكر المنتخب الأوليمبى استعدادًا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الإسماعيلى اليوم الخميس، في معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي والمقام بالقاهرة ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات أوليمبياد طوكيو التي تنطلق في الثالث والعشرين من يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي أعلن قبل أيام عن قائمته النهائية المختارة لخوض الأولمبياد، حيث ضمت القائمة 18 لاعبًا ، بينهم عبد الرحمن مجدى والذي يعد أحد العناصر الأساسية للمنتخب، حيث أسهم اللاعب بدور بارز في تأهل المنتخب لأوليمبياد طوكيو، بعدما حصد المنتخب لقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي استضافتها مصر خلال شهر نوفمبر من العام 2019.

وأعلن شوقى غريب قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو، وضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى وهم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.