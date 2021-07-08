شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقترب من تمديد عقد على ماهر.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو المصرى البورسعيدى من تجديد عقد على ماهر المدير الفنى للفريق بعد الوصول لصيغة تفاهم عقب الاجتماع الذى عقده مجلس الإدارة بالأمس، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة تجديد عقد المدير الفنى، ويتبقى فقط عقد جلسة معه عقب عودته غدا لوضع الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود، خاصة أن الفريق سيعود للتدريبات الجمعة ببورسعيد.

كان لاعبو المصرى قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام على أن يعودوا غدا الجمعة فى إطار الاستعدادات لعودة الدورى، والذى من المقرر عودته عقب أولمبياد طوكيو بداية الشهر المقبل.

ويسعى مجلس إدارة المصرى إلى لم الشمل بعد حالة من الإحباط والتى سيطرت على اللاعبين مؤخرا وأدت لتقهقر النتائج نتيجة لتفكيرهم فى الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتى أدت لوجود حالة من التذمر لديهم وشكوى جماعية ورفض البعض النزول للتدريبات لولا تدخل المدير الفنى، الذى طالب الجميع بالتركيز على أن يقوم بمخاطبة الإدارة بضرورة توفير جزء من المستحقات المالية حتى يستطيع اللاعبين الصرف على أسرهم.

وحقق المصرى طفرة كبيرة فى النتائج مع على ماهر منذ قدومه خلال الموسم المنقضى عندما أخذ الفريق من المركز السادس العشر وأنهى المسابقة فى النصف الأول من جدول الترتيب، وحاليا يحتل أبناء المدينة الباسلة المركز الثالث برصيد 43 نقطة.