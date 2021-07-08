شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب.. طاهر والشحات وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره المقاولون العرب الليلة على استاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ، حمدي فتحي ، محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ويدخل الأهلى اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.