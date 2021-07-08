وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أقرت تأجيل مباراة الجولة الأولى إلى وقت لاحق نظرا لتعذر منتخب مأرب عن اللعب.

تعادل منتخب المهرة مع منتخب لحج بنتيجة (2-2) في الجولة الثانية من منافسات بطولة الفقيد خالد صالح للشطرنج المقامة حاليا بالعاصمة المؤقتة عدن وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب المهرة يتعادل مع منتخب لحج في منافسات بطولة الفقيد خالد صالح للشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية