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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب المهرة يتعادل مع منتخب لحج في منافسات بطولة الفقيد خالد صالح للشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021
الخليج 365 - لحج
تعادل منتخب المهرة مع منتخب لحج بنتيجة (2-2) في الجولة الثانية من منافسات بطولة الفقيد خالد صالح للشطرنج المقامة حاليا بالعاصمة المؤقتة عدن وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.
وجاءت التتيجة كما يلي :
الطاولة الأولى (رجال) فوز المهرة.
الطاولة الثانية ( فئة ٢٠) فوز لحج.
الطاولة الثالثة (فئة ١٦) فوز لحج.
الطاولة الرابعة (فئة ١٢) فوز المهرة.
ويتكون منتخب المهرة من اللاعبين صالح عقربي (رجال) وسند علي (فئة ٢٠)وأسامة علي (فئة ١٦)
وعبدالقادر عبدالله (فئة ١٢) تحت قيادة المدرب عبدالله القشبري.
ويترأس بعثة محافطة المهرة في البطولة الأستاذ خالد حسان بلحاف القائم بأعمال رئيس فرع اتحاد الشطرنج والكابتن جمال أحمد الكوني (إدارياً للمنتخب).
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أقرت تأجيل مباراة الجولة الأولى إلى وقت لاحق نظرا لتعذر منتخب مأرب عن اللعب.