بطولة السعودية: البرازيلي كورنادو إلى الاتحاد من الشارقة الاماراتي

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الرياض: أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم الاربعاء تعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي إيغور كورونادو من الشارقة الإماراتي بشكلٍ رسمي بعد أيام من التكهنات التي ربطت اللاعب بالنادي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع تويتر مقطع فيديو ترحيبي باللاعب من دون أن يعلن عن مدة أو قيمة العقد التي ذكرت وسائل اعلام إماراتية انها الأغلى في تاريخ اندية الدوري الاماراتي، حيث سينال الشارقة 12 مليون دولار كقيمة لفسخ العقد.

قميص العميد

وأعلن النادي الاماراتي الموافقة على رحيل كورونادو بعدما أبدى الأخير رغبته في ارتداء قميص "العميد".

وقال "بناءً على رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد، وباتفاق جميع الأطراف على كافة التفاصيل، وافقت إدارة شركة الشارقة لكرة القدم على العرض المُقدم من نادي الاتحاد السعودي بشأن شراء عقد اللاعب البرازيلي إيغور كورونادو"، وتمنت له "التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

وانضم كورونادو (28 عاما) الى الشارقة موسم 2018-2019 قادما من باليرمو الإيطالي وقاده الى احراز لقب الدوري الاماراتي بعد غياب دام 23 عاماً، كما اختير افضل لاعب اجنبي عام 2019.