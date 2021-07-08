شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ناصر ماهر المتكرر من حسابات موسيمانى يقرب رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرر خروج ناصر ماهر لاعب الأهلى من حسابات الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى فى أكثر من مباراة لفريقه فى الفترة الماضية، وهو ما يؤكد صعوبة استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، فى ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة أو التواجد فى قوائم المباريات.

ورغم استبعاد موسيمانى لعمرو السولية من قائمة مباراة الأهلى ضد المقاولون العرب الليلة إلا أن القائمة خلت من وجود ناصر ماهر أيضا، ليضع علامة استفهام كبيرة حول مصير اللاعب من البقاء فى الجزيرة، باعتباره من اللاعبين الذين يجيدون اللعب فى مركز "8" بدلا من السولية.

خروج ناصر ماهر المتكرر من حسابات موسيمانى فى مختلف المباريات يقربه بشدة من الرحيل عن الأهلى فى ظل عدم اقتناع الجهاز الفنى باللاعب واستبعاده بشكل مستمر من حساباته الفنية.

ويهتم أكثر من نادٍ بالتعاقد مع ناصر ماهر فى الصيف فى مقدمتها نادى بيراميدز وسموحة والاتحاد السكندرى، وهو ما سيتضح بنهاية الموسم الحالى.

ولا يشارك ناصر ماهر في مباريات الأهلي منذ عودته من الإصابة بخلع فى الكتف، حيث حصل على فرص قليلة للغاية ورغم مشاركته أساسيا فى مباراة غزل المحلة التى خسرها الأهلى بهدف نظيف، إلا أن الجهاز الفنى فضل استبعاده بين شوطى المباراة.