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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى ذئاب الجبل لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..ترتيب الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري
يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.
75 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 ، فاز الاهلى في 53 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة كان أخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.11 مباراة لعماد النحاس أمام الاهلى
واجه عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب الاهلى كمدرباً فى 11 مباراة ليصبح صدام الليلة هو اللقاء الثانى عشر بين الطرفين ، وفاز النحاس مرة واحدة وتعادل مرة أيضاً وخسر 9 مواجهات، وسجلت فرق النحاس فى شباك الاهلى 8 اهداف بينما تلقت 25 هدف.السداسية أكبر فوز للأهلى على المقاولون العرب
مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».
أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.