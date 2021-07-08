شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم الخميس 8 / 7 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى ذئاب الجبل لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ترتيب الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

75 مباراة جمعت الاهلى والمقاولون العرب بالدوري