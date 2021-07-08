شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة ترانزيت فى فيينا قبل التوجه ظهرا لبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى عن تواجد بعثة الفراعنة الآن فى فيينا ترانزيت لمدة 6 ساعات قبل التوجه فى الواحدة ظهرا إلى بولندا للمشاركة فى دورة ودية دولية.

توجه، فجر اليوم الخميس، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى النمسا للترانزيت، للمشاركة فى هذه الدورة استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر أن تقام خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

واستعد منتخب الطائرة إلى بطولة بولندا لخوض معسكر مغلق فى القاهرة يضم 18 لاعبا قبل تقليل العدد إلى 14 لاعبا للمشاركة فى البطولة.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب رجال الكرة الطائرة بقيادة محمد اللقانى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة بولندا الدولية الودية المحدد لها الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجارى استعدادا لبطولة أفريقيا حيث تضم البعة كلا من :

أولا: الجهاز الفني والطبي والإداري

1- محمد المهدي ... رئيس البعثة

2- محمد اللقاني ... مدير فني

3- محمد بخيت ... مدرب عام

4-هاني سمير ... محلل تقني

5- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

6- هاني فكري ... مدير إداري

ثانيآ : اللاعبون

1-أحمد فتحي

2- أشرف اللقاني

3- هشام يسري

4- أحمد القطب

5- عبد الرحمن سعودي

6- محمد عبد المحسن

7- محمد مجدي الجون

8- محمد علي المهدي

9- عبد الحليم عبو

10- أحمد سعيد

11- مصطفي محمد دبشه

12- أحمد محمد ضياء

13- محمد مصطفي لعبه

14- محمد رضا عبد المجيد

15 - أحمد عزمي