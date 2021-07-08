شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هداية ملاك عينها على حمل علم مصر فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطمح هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطنى للتايكوندو فى حمل علم مصر فى افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة بعد دخولها ترشيحات اللجنة الأولمبية المصرى لاختيارها فى أن تمثل البعثة المصرية فى حمل العلم .

تعد هداية ملاك من أبرز الرياضيات التى وضعتها اللجنة الأولمبية فى الصورة من أجل حمل العلم ، خاصة إنها الوحدة فى النسخة المقبلة التى تحمل ميدالية أولمبية .

هداية ملاك أول لاعب عربية وأفريقية تتأهل إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه الى الكبار.

حققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت بروسيا أغسطس عام 2015.