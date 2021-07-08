شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأولمبية تجتمع مع ممثلي الاتحادات المشاركة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم الخميس، اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة دكتور حسن كمال ، مع ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق يوم 23 يوليو جاري ، لمناقشة آخر التعليمات الطبية المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية بالإضافة إلى تسليمهم "سي دي " لتحميل الابلكيشن الخاص بمتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين المشاركين في الاولمبياد.
ويكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم بأحد الفنادق بالقاهرة .
ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.