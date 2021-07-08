شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأولمبية تجتمع مع ممثلي الاتحادات المشاركة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم الخميس، اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة دكتور حسن كمال ، مع ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق يوم 23 يوليو جاري ، لمناقشة آخر التعليمات الطبية المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية بالإضافة إلى تسليمهم "سي دي " لتحميل الابلكيشن الخاص بمتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين المشاركين في الاولمبياد.

ويكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم بأحد الفنادق بالقاهرة .

ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.