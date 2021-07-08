شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يتحدى المقاولون العرب لاستكمال الصحوة المحلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى ذئاب الجبل لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة المقاولون العرب من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه المغربى بدر بانون بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب عن مواجهة سموحة بسبب الإنذار الثالث، فيما يستمر غياب الثنائى وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات تحفيزية ومحاضرات فنية مع اللاعبين مع اللاعبين للتحدث فيها عن أهمية مباراة المقاولون ، لاسيما أن ذئاب الجبل قدم مباراة قوية أمام المارد الأحمر بالدور الأول وتقدم بهدفين قبل أن ينتفض الاهلى ويسجل ثلاثية ويفوز بالمباراة، لتكون حافز للاعبين على حصد الفوز في كل المباريات المتبقية للفريق الأحمر لضمان الحفاظ على اللقب الذي توج به في آخر 5 نسخ.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وأجاى في الوسط وأمامهم طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

في المقابل يتطلع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لتقديم مباراة قوية أمام الاهلى للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة لاسيما أن الفريق تعادل مع سموحة 2-2 ثم إنبى 1-1 قبل أن يخسر من الطلائع بهدف دون رد ليتعقد موقفه في سباق الهروب من شبح الهبوط.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاهلى مكون من :"حسن شاهين ، محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي ، محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى. ، داودا، لويس إدوارد".