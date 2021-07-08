طارق السيد: سأحلق شعري "زيرو" إذا توّج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق، إنه سيقوم بحلاقة شعره "زيرو" إذا حقق الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وخلال تواجده ضيفا في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال السيد: "سبق وقلت إن لديّ حساس قوي بحصول الزمالك على بطولة الدوري هذا الموسم".

وبسؤاله هل سيوافق على ارتداء قميص الأهلي في حالة فوزه بالدوري، أجاب: "إذا فاز الأهلي ببطولة الدوري (هاحلق أقرع على الهواء)، لكن لن أرتدي القميص الأحمر".

وتابع: "ان شاء الله الزمالك بطل الدوري".

وبسؤاله عن دعم ومساندة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، قال: "لا أشجع غير الزمالك، الأمر ليس تعصب لكن من الصعب تشجيع الأهلي لأنني كزملكاوي أتمنى أن يقل فارق البطولات مع المنافس".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، جمعها بعد خوض 27 جولة (حقق الفوز في 18 مباراة، تعادل في 7 وخسر في 2)، بينما يتواجد الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 45 نقطة، جمعها بعد خوض 21 جولة (حقق الفوز في 13 مباراة، تعادل في 6 مباريات وخسر في 2).