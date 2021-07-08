تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها على ملعب "بتروسبورت" ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني استقر على عودة المغربي بدر بانون لقيادة الجانب الدفاعي على حساب ياسر إبراهيم ليكون بجوار أيمن أشرف، حيث غاب اللاعب المغربي عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز قبل الماضية.

في المقابل، سيعود أليو ديانج للمشاركة أساسيًا على حساب عمرو السولية والذي يغيب بعدما فضّل موسيماني إراحته نظرًا لضغط المباريات في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - حمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، في المقابل يتواجد المقاولون العرب في المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل الترتيب الرابع عشر برصيد 29 نقطة.