الأولمبية المصرية: لا صحة بشأن أزمة "زي البعثة".. ومشكلة سفر لاعبي الأهلي انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا صحة لما تردد حول وجود أزمة بخصوص الزي الرسمي "البدل" الخاص بالبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، كما أكد على حل أزمة سفر لاعبي الأهلي وانضمامهم للمنتخب الأولمبي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال العريان: "زي البعثة متواجد وليس هناك أي مشاكل، جزء البدل الخاص بحفل الافتتاح متوفر، والزي الرياضي جاهز ويتم طباعة اسم مصر عليه من الخلف".

وبسؤاله عن خروج مصر من الدول المحدد لها قيود طبية في طوكيو، قال: "طوكيو -مستضيف الأولمبياد- حددت قيود طبية على الدول المشاركة في دوري الألعاب الأولمبية، مقسمة إلى مجموعات أولى وثانية وثالثة بحسب نسبة انتشار وباء كورونا".

وأضاف: "مصر كانت في المجموعة الثانية مع إنجلترا وبنجلاديش وبعض الدول الأخرى، وتم إخطارنا أمس الأربعاء بخروج مصر من المجموعة الثانية".

وتابع: "هذا يعني، أن البعثة المصرية لن تخضع لـ3 مسحات كورونا "PCR" قبل السفر إلى طوكيو، وسيتم الاكفتاء بمسحتين فقط قبل 96 ساعة من السفر، وفور وصولنا سيحق لنا الاختلاط من أول يوم وليس بعد 3 أيام كما كنّا في المجموعة الثانية".

وبسؤاله عما إذا كان هذا القرار سيؤثر على أزمة لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب الأولمبي، أجاب: "بعد هذا القرار، أزمة لاعبي الأهلي انتهت تماما".

وردًا عما أثير حول رفع أحمد الأحمر لاعب كرة اليد لعلم مصر في الأولمبياد، قال: "لا صحة لهذا الكلام، ولم نتطرق للأمر على الإطلاق حتى الآن فمازال الحديث سابق لأوانه".

وأتم: "أمامنا حتى يوم 20 يوليو لإرسال اسم اللاعب أو اللاعبة الذي سيحمل علم مصر، تم استبعاد بعض الاتحادات لأسباب منطقية لسفرهم المتأخر، كذلك سيكون الأمر صعبا بالنسبة للاعبي كرة القدم".

جدير بالذكر أن بعثة مصر في الأولمبياد تضم 134 لاعبا (بينهم 48 لاعبة) بالإضافة لتواجد 12 احتياطي.