ما هو موعد نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع المباراة النارية التي تجمع إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة يورو 2020.



ونجح المنتخب الإنجليزي في التأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي البطولة الأوروبية، رغم كونه الأكثر خوضا للمباريات بواقع 37 لقاء حتى الآن.

فيما تغلب المنتخب الإيطالي على حساب نظيره الإسباني، بركلات الترجيح..

ومن المقرر إقامة نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل، على ملعب "ويمبلي"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت أبوظبي.

وستكون هذه المرة الأولى التي تلعب في إنجلترا نهائي بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966.

على الجانب، فإن إيطاليا التي حققت لقب أمم أوروبا لمرة الوحيدة، ستخوض النهائي الرابع لها في تاريخ البطولة

وستنقل المباراة المرتقبة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقب قنوات "بي إن سبورتس".

وستخصص "بي إن سبورتس" قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" لنقل المباراة.