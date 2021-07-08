تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون.. عودة بدر بانون ومحمد شريف مهاجمًا



الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى النادي الأهلي إلى انتزاع ثلاث نقاط جديدة، في بطولة الدوري الممتاز، وتضييق الفارق مع نادي الزمالك، حين يلتقي بنظيره فريق المقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من عمر المسابقة.

ويلعب الأهلي مباراة الليلة، وهو في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر، ويمتلك 45 نقطة في رصيده، واستعادة توازنه وانتصاراته المحلية من جديد، بتحقيق الفوز مؤخرًا على فريق سموحة برباعية دون رد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط:أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم :محمد شريف.