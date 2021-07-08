شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإنتاج الحربى فى اللقاء المؤجل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .

وطالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير للبقاء في الدوري الممتاز مؤكداً أن الفوز على بيراميدز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة لإستكمال رحلة الانتفاضة بالمسابقة، ويغيب عن الإنتاج في مباراة اليوم حميد ماو بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة بجانب محمد طلعت مهاجم الفريق المستبعد بقرار من أحمد كشرى بعد اعتراضه على الجهاز الفني في المواجهة الأخيرة بسبب استبداله.

في المقابل يسعى اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لتحقيق أول فوز له مع الفريق السماوى بعدما تولى تدريب الفريق في مباراتين حقق فيهم التعادل مع الاهلى بهدفين لكل فريق ثم مع انبى بهدف فريق ، ويسعى جونيس لتصحيح مسار بيراميدز في جدول الدوري مستغلا المباريات المؤجلة للعودة للمربع الذهبى، ويفتقد بيراميدز جهود حارسه أحمد الشناوى الذى تعرض للإصابة في مواجهة انبى .