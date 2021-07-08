شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. وائل القبانى ينقذ الزمالك من السقوط أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل في ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت وهو ما ينطبق على هدف وائل القبانى مدافع الزمالك السابق في شباك النجم الساحلى.

يعود هدف وائل القبانى إلى عام 2005، عندما استضاف الزمالك على ملعبه نادى النجم الساحلى، في إطار الجولة الثانية من دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وفشلت كل محاولات نادى الزمالك لهز شباك النجم الساحلى طوال أكثر من 90 دقيقة، ليفاجئ الضيف القلعة البيضاء بهدف التقدم في الدقيقة 88 عن طريق مروان البوكرى من هجمة مرتدة سريعة، وأدرك وائل القبانى التعادل للزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من تسديدة متقنة على يمين النيجيرى أوستين ايجيده حارس الفريق التونسى.

جدير بالذكر أن النادى الأهلى حصد هذه البطولة بعد التغلب على النجم الساحلى في القاهرة بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي سجل فيها أبو تريكة وأسامة حسنى وبركات أهداف الأهلى، بعد التعادل في تونس.